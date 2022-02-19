السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قرداحي للسعودية: “لم أقل إلا الحق”

قرداحي للسعودية: “لم أقل إلا الحق”
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الإعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي"، على وصفه السابق للحرب في اليمن بأنها “عبثية”.

العالم - السعودية

وقال قرداحي إن سبب الموقف السعودي المبالغ فيه من تصريحاته هو أنها “تريد أن تنسحب من لبنان”.

وفي حوار مصور مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، قدم قرداحي تفسيره للموقف السعودي قائلا إن مسؤولين كبار في العالم، “وصفوا تلك الحرب بالعبثية” في اليمن، بذلك الوصف.

وأضاف قرداحي “لكن وحسب استنتاجي هم تمسكوا بالعبارة حتى يوجدوا مشكلة مع لبنان كعذر للانسحاب منه نهائيا”.

وأوضح قرداحي “أنا أعلم أن السعودية كانت منذ فترة مستاءة من الأوضاع اللبنانية، ليس فقط بسبب وجود حزب الله، ولكن أيضا بسبب حلفائها الذين تتعامل معهم في لبنان”.

وأشار الوزير السابق إلى أنه كان على احتكاك مع مسؤولين سعوديين وخليجيين، وكان يعرف رأيهم “بكل هؤلاء الناس الذين كانوا يدعمونهم ماليا في لبنان”.

وأضاف أن ما كانت تقدمه السعودية لحلفائها كان يذهب إلى الجيوب، أو إلى خارج البلاد، وليس لتحسين أوضاع اللبنانيين، “كانوا يأخذون الفلوس يضعونها في جيوبهم أو يرسلونها إلى الخارج”، ذلك أدى إلى “خيبة أمل من حلفائهم”، حسب قرداحي، الذي أكد على توصيفه السابق، وقال “أنا لم أقل إلا الحق، ولم أكن أتجنى على أحد، ولم أكن أتقصد الإساءة لأحد”.

روابط ذات صلة

قرداحي: توقعت ان يقف الاعلام كله معي ولكن لم يقف معي الا الشرفاء الاحرار

جورج قرداحي: مشواري السياسي لم ينتهِ أبداً بل بدأ الآن

اللقاء الاعلامي الوطني يكرّم جورج قرداحي

شاهد.. جورج قرداحي يكشف المستور عن أجواء استقالته وما حصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد التونسي للشغل ينتخب قائمة الطبوبي ويبحث خارطة طريق للأزمة

هذا ما أكد عليه فؤاد حسين لنظيره التركي خلال لقائه في ميونخ

بعد أن قالت إنها محتجزة رهينة.. هذه أحدث أخبار إبنة حاكم دبي 'الشيخة لطيفة'

قرداحي للسعودية: “لم أقل إلا الحق”

واشنطن تتوعد بجعل روسيا دولة "منبوذة" إذا غزت أوكرانيا

شاهد..بايدن يتهم بوتين بقرار غزو اوكرانيا