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هذا ما أكد عليه فؤاد حسين لنظيره التركي خلال لقائه في ميونخ

هذا ما أكد عليه فؤاد حسين لنظيره التركي خلال لقائه في ميونخ
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، خلال لقائه وزير الدفاع التركيّ خلوصي آكار على أهمية أحترام دول الجوار لسيادة العراق.

العالم-العراق

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ألتقى مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ 58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة".

وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الجارين وسُبُل الارتقاء بها، بالإضافة إلى عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، واستعراض الوضع الإقليميّ والدوليّ".

وأكّد الوزير، على "أهميّة أحترام دول الجوار لسيادة العراق"، مُشيراً إلى "الإيمان بمبادئ الدستور العراقيّ التي تبين حرص العراق على تأسيس أفضل علاقات الصداقة مع الدول وحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات، وعدم السماح لأية جهة كانت بجعل العراق منطلقاً لشن العدوان على الدول المجاورة"، مُشدداً على "أهميّة استقرار العراق الذي يُعد أساسياً لاستقرار المنطقة".

من جانبه، أشار وزير الدفاع التركيّ إلى "أهميّة التعاون الأمنيّ المُشترَك مع العراق، مُوضحاً أنَّ تركيا تؤمن باستقرار العراق وسيادته"، ونوه إلى "تميز العلاقات بين البلدين الجارين والارادة المُشترَكة من مسؤوليّ البلدين لتطويرها".

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هذا ما أكد عليه فؤاد حسين لنظيره التركي خلال لقائه في ميونخ

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