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بعد تغريدة زعيم التيار الصدري..

رئاسة البرلمان العراقي تصر على استضافة وزير المالية في جلسة اليوم (وثيقة)

رئاسة البرلمان العراقي تصر على استضافة وزير المالية في جلسة اليوم (وثيقة)
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

خاطبت الامانة العامة لمجلس النواب العراقي، وزير المالية علي علاوي للحضور في جلسة اليوم من أجل مناقشة قرار سعر صرف الدولار وما يتعلق به.

العالم-العراق

ومن المقرّر أن يشهد البرلمان العراقي، اليوم، استضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، بناءً على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، المنتمي لـ"التيار الصدري" أول من أمس الخميس، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن.

وقال الزاملي في قرار الاستضافة إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فوراً"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

وكان الصدر قد قدّم الخميس 6 مقترحات بشأن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في البرلمان فوراً.

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