شاهد..العاصفة يونيس تجتاح اوروبا وتخلف قتلى ودمارا

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مصحوبة برياح شديدة تبلغ نحو 196 كيلومترا في الساعة تضرب العاصفة يونيس القادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا وتسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، وتدمير سقف ساحة في لندن.

هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قالت إن "العاصفة يونيس" التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي، وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرا على الحياة، ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها بشجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

يونيس ضربت غرب إنجلترا، ووصلت إلى اليابسة في كورنوال، حيث ضربت الأمواج الساحل، وتم إلغاء436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية.

وقالت السلطات إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار بمقتل ثلاثة أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة، وثالثا في منطقة ديمن القريبة، وطلبت شرطة المدينة عدم الخروج الى الشوارع، كما الغى نحو 390رحلة طيران، وكذلك ألغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد.

وفي بلجيكا، أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء، ورجل لقي حتفه في إيرلندا بعد ما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.