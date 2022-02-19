السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

منصات التواصل اللبنانية تحتفل بنجاح المسيرة"حسان"

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصدرت هشتاغات 'أذلت جبروتهم وعادت' و'حسان اللقيس' وفخر الصناعة اللبنانية' التريند في وسائل التواصل الاجتماعي.

العالم - خاص بالعالم

اذلت جبروتهم وعادت، وحسان اللقيس، وفخر الصناعة اللبنانية، وغيرها من الهشتاغات التي تصدر التريند في لبنان، بعد ان نفذت المسيرة 'حسان' اللبنانية وبنجاح مهمة استطلاعية في داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

التغريدات احتفلت بهذا الانجاز الذي حققته المقاومة اللبنانية، بتحليق طائرتها المسيرة لاربعين دقيقة كاملة على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة.

المغردون اعتبروا ان العملية تاتي تاكيدا على اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان المقاومة اصبح لديها القدرة على تطوير طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية.

فيما سخرت تغريدات اخرى من فشل الاحتلال الاسرائيلي بكل ما يملكه من قبة حديدة واسلحة واجهزة متطورة من اعتراض المسيرة او اسقاطها، رغم انها لم تكن حتى مسلحة حتى، مؤكدة ان القوس النزولي للاحتلال الاسرائلي بدا بالانحدار مع تشكل محور مقاومة قوي في المنطقة.

الفشل في اعتراض درون وحيد قادمة من لبنان، اشعل الرعب في قلوب الاسرائيليين، خاصة انه بعد ساعتين من تفعيل الانذارات وارسال المقاتلات لم يعرف جيشهم ما اذا كان اسقط المسيرة ام لا متسائلين ما الذي سيحدث لو اطلقت العشرات من هذه المسيرات.

روابط ذات صلة

روح "حسان" تحيي فلسطين....!

"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها

الطائرة المسيّرة حسّان.. نصرٌ ثلاثي الأبعاد للمقاومة وإخفاق مدمّر للعدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: 'اسرائيل' غير جاهزة لمواجهة عسكرية

سوريا.. "قسد" تنقل معتقلي سجن عين عيسى إلى عين العرب

خطة اسرائيلية بديلة لطرد سكان حي الشيخ جراح

منصات التواصل اللبنانية تحتفل بنجاح المسيرة"حسان"

الإعلان عن مقتل جندي أوكراني في دونيتسك

ما هو سبب ارتفاع وفيات الأطفال الیمنیین المصابين بالتشوهات القلبية؟