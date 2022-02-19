العالم - خاص بالعالم

اذلت جبروتهم وعادت، وحسان اللقيس، وفخر الصناعة اللبنانية، وغيرها من الهشتاغات التي تصدر التريند في لبنان، بعد ان نفذت المسيرة 'حسان' اللبنانية وبنجاح مهمة استطلاعية في داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

التغريدات احتفلت بهذا الانجاز الذي حققته المقاومة اللبنانية، بتحليق طائرتها المسيرة لاربعين دقيقة كاملة على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة.

المغردون اعتبروا ان العملية تاتي تاكيدا على اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان المقاومة اصبح لديها القدرة على تطوير طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية.

فيما سخرت تغريدات اخرى من فشل الاحتلال الاسرائيلي بكل ما يملكه من قبة حديدة واسلحة واجهزة متطورة من اعتراض المسيرة او اسقاطها، رغم انها لم تكن حتى مسلحة حتى، مؤكدة ان القوس النزولي للاحتلال الاسرائلي بدا بالانحدار مع تشكل محور مقاومة قوي في المنطقة.

الفشل في اعتراض درون وحيد قادمة من لبنان، اشعل الرعب في قلوب الاسرائيليين، خاصة انه بعد ساعتين من تفعيل الانذارات وارسال المقاتلات لم يعرف جيشهم ما اذا كان اسقط المسيرة ام لا متسائلين ما الذي سيحدث لو اطلقت العشرات من هذه المسيرات.