الجهاد الاسلامي: 'اسرائيل' غير جاهزة لمواجهة عسكرية

العالم - خاص بالعالم

وقال احسان عطايا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حي الشيخ جراح، هو سبب انطلاق معادلة حماية القدس في معركة سيف القدس والتي انتهب بانجازات مهمة جداً.

وأوضح ان كل ما يتسبب بتصعيد في القدس، هو لصالح الفلسطينيين، عكس ما يتصوره الاحتلال، فالاحتلال ليس جاهزاً لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس.

وأكد عطايا ان تهديد الاحتلال بتصعيد كبير ضد الفلسطينيين في المستقبل القريب ليس سوی تهديد اعلامي لشغل الجبهة الداخلية في "اسرائيل" فهي جعجعة بلا طحين.