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شاهد.. التضامن مع حي الشيخ جراح يربك 'اسرائيل'

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتخص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان التضامن الواسع مع قضية حي الشيخ جراج اربك 'اسرائيل' في التعامل مع هذه القضية.

العالم - خاص بالعالم

وقال مسلماني في حديث لبرنامج مع الحدث ان المؤسسة الامنية العسكرية الاسرائيلية تفاجأت وتخطبت وارتبكت لحجم التضامن الكبير الفلسطيني مع حي الشيخ جراح، فقد بدأ الدعم البطولي من الخليل مروراً ببيت لحم وبيدا التي سجلت هي وقرية بيت دجن 238 اصابة بالاضافة الی قلقيليا وكفرقدوم مروراً بيعبد جنين.

وأكد ان الوضع الحالي ينبئ بأن "اسرائيل" لاتستطيع النزول عن الشجرة فالاحتجاجات الفلسطينية مستمرة رغم وصول قوات الاحتلال واطلاق قنابل الصوت محاولين تفريق المتظاهرين والمتضامنين.

وأوضح مسلماني ان حجم التضامن مع حي الشيخ جراح، يشبه ما حدث في معركة سيف القدس والمؤسسة الامنية الصهيونية تخبطت في التعامل مع هذه القضية بسبب الضغط الشعبي والضغط الاقليمي والضغط الدولي والاوروبي.

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