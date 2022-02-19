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فيديوغرافيك..

مسيرة "حسّان" توجه ضربة مدمرة للكيان الإسرائيلي

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تلقى الإحتلال الإسرائيلي ضربة قاسية أخرى من قبل المقاومة اللبنانية وذلك من خلال إطلاق حزب الله الطائرة المسيرة "حسّان" الى داخل عمق الكيان الإسرائيلي في مهمة ‏إستطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة واستغرقت 40 دقيقة.

العالم - لبنان

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فيديوغرافيك.. مسيرة "حسّان" توجه ضربة مدمرة للكيان الإسرائيلي