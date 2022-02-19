حي الشيخ جراح.. صمود في وجه الاستيطان

العالم - البوصلة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، ما أسفر عن سقوط مصابين خلال الاعتداءات في الايام الاخيرة.

ويشير الاعلام العبري الى وجود مخاوف لدى كيان الاحتلال من ان تشتعل كل الجبهات جراء الاحداث في الشيخ جراح، وذلك في ظل صراع بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي والمعارضة في الكيان حول دور كل طرف في الحي ما يظهر ضعف الكيان.

وقال فارس الصرفندي مراسل العالم في رام الله، ان حكومة نفتالي بينيت ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع الموقف في حي الشيخ جراح، وان الاوضاع في الحي اذا ما انفجرت فسيؤدي ذلك الى انفجار اكبر من السابق، مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته تدعو الى مسيرات الى حي الشيخ جراح والفلسطينيون يدعون الى المرابطة هناك وهذا ما يزيد التوتر.



وأكد ضيف البرنامج عصمت منصور الخبير بالشأن الاسرائيلي ان الاستخبارات الاسرائيلية اكدت ان الاوضاع في حي الشيخ جراح قد تفجر الاوضاع مع الضفة والقطاع، مؤكدا أن حالة التوتر ودرجة الاحتكاك ستزداد اذا لم تقم حكومة الاحتلال بالحد من استفزازات المستوطنين في الشيخ جراح وان بنيامين نتنياهو يرى في موضوع الشيخ جراح فرصة لاسقاط حكومة بينيت.

وأشار منصور الى أن ما يحدث في حي الشيخ جراح يقف وراؤه نتنياهو وحزبه الليكود، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تدرك ان موضوع الشيخ جراح سيترك اثارا على العلاقات مع الولايات المتحدة فضلا عن الموضوع الامني داخل الكيان الصهيوني.

ونوه منصور الى أن الاحتلال سيجبر للبحث عن صيغة نهائية لحل قضية الشيخ جراح ووقف استفزازات"بن غفير" مشيرا الى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدرك خطورة الاستفزازات التي يقوم بها "بن غفير" في حي الشيخ جراح.

واعتبر منصور ان ابقاء العيون مسلطة على حي الشيخ جراح وايصال رسائل الى الاحتلال هو بحد ذاته خطوة جيدة.

وشدد منصور على انه اذا ما انفجرت الاوضاع في الشيخ جراح فالحكومة الاسرائيلية ستعمل من خلال اذرعها الامنية معتبرا ان الاحتلال يدرك ان انفجار الاوضاع في الشيخ جراح لا يخدم صورة الكيان الاسرائيلي.

وقال منصور:"نحن الفلسطينيون نمتلك ادوات كثيرة للتعامل مع القضية من بينها المقاومة والحالة الشعبية واهالي الداخل المحتل".

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