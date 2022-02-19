جدة مدينة أشباح سعودية.. ويوم الـتأسيس السعودي

العالم – المحميات

ويبحث البرنامج في قصة ما يجري من هدم مستمر في مدينة جدة السعودية وطرد المواطنين من منازلهم وهدمها من فوق رؤوسهم، والأمور تتجه نحو الأسوأ بعد ارتكاب السلطات السعودية تلك الجريمة بحق مدينة جدة التاريخية حيث تحولت الى مدينة اشباح كما ارادها آل سعود مع اطلاق مساجد منطقة كندرة في جدة تكبيرات الوداع.

ويلقي برنامج"المحميات" الضوء على قاله اللواء صالح الجابري، مدير شرطة منطقة مكة، إن نسبة الجريمة انخفضت 12% في محافظة جدة منذ بداية عمليات إزالة العشوائيات.

حيث أوضح أنه من المتوقع أن تنخفض النسبة أكثر مع اكتمال عمليات الإزالة في المناطق العشوائية وتوقع أن تصل الى نسبة 20%. وطمأن مدير الشرطة المواطنين، مؤكدًا أن العناصر الإجرامية التي انتقلت من أماكن الإزالة الى شرق جدة، يتم مراقبتها أولا بأول، وهم تحت أعين الأمن.

كما بحث برنامج"المحميات"في يوم التأسيس السعودي الذي خرج به النظام السعودي والذي يختلف عن اليوم الوطني، حيث انّ يوم التأسيس السّعودي هو أحد الأيّام الرّسميّة للاحتفال في السّعوديّة، ووصفه البعض بانه نكبة كونه صادر حقوق الشعب السعودي.

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