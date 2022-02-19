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بالفيديو: روسيا تستعرض قدراتها الصاروخية خلال مناورات نووية!

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الكرملين.

العالم-روسيا

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "نعم"، رداً على سؤال عما إذا كانت التدريبات بدأت.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يشارك مع بوتين في تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية، موضحاً أنهما يتابعان التدريبات من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.

جاء ذلك في وقت دخلت مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروسيا، مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية، وفق "روسيا اليوم".

وتأتي التدريبات أيضاً في وقت تجمّع زعماء غربيون في مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، وسط مخاوف من أن يأمر بوتين القوات المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا بالغزو في أي وقت.

وأعلن الزعماء الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، اليوم السبت، تعبئة عسكرية عامة بعد يوم من إصدار أوامر للنساء والأطفال بالرحيل إلى روسيا، بسبب ما وصفوه باحتمال التعرض لهجوم وشيك من القوات الأوكرانية. ونفت كييف بشكل قاطع هذا الاتهام، في حين قالت واشنطن إنها محاولة من روسيا لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا.

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