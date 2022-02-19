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أهالي قرية تل ذهب بالحسكة يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

أهالي قرية تل ذهب بالحسكة يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصدى أهالي قرية تل ذهب جنوب مدينة القامشلي بالحسكة بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل آليات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" للانباء عن مصادر محلية من القرية قولها إن رتلاً مؤلفاً من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة لمليشيا “قسد” حاولت المرور عبر القرية فتصدى لها الأهالي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش وتقدموا باتجاه الرتل وطردوه من المنطقة.

وفي سياق متصل شهد حي غويران بالقرب من دوار الباسل بالحسكة احتجاجات رفضا لانتهاكات ميليشيا قسد التي ترفض عودة الاهالي لمنازلهم وتحديد اصحاب المنازل الواقعة جنوب شرق الحي.

هذا وقامت مليشيا قسد اليوم ايضا بمداهمة عدد من المنازل في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من الاهالي بهدف سوقهم الى التجنيد الإجباري .

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