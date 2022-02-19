رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي رئيس المخابرات المصرية

العالم-مصر

وأوضحت المصادر، أن عقيلة صالح الذي يتواجد في القاهرة، لحضور اجتماعات البرلمان العربي، سيعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين، لبحث سيناريوهات الأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل حالة الانقسام التي باتت تسيطر مجددا على الأزمة الليبية، خاصة في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في موقعه، وعدم تسليم مهام منصبه لباشاغا.

وتتركز الجهود المصرية في الوقت الراهن على تحويل موقف البعثة الأممية في ليبيا وعلى رأسها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لصالح باشاغا، بدلاً من دعم استمرار الدبيبة.

وبعد وصوله القاهرة، بحث رئيس مجلس النواب الليبي، مستجدات الوضع السياسي الليبي مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

ووصل عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية، مساء الجمعة، للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي انطلق بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم السبت.

وقبل مغادرته ليبيا، دعا صالح في كلمة احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير، المواطنين الليبيين، لدعم حكومة الاستقرار التي اعتمدها مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا، "وذلك لضمان إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية"، وفق قوله.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، يسري المغازي، أن السياسة المصرية تجاه ليبيا "لا تزال ناجحة على مختلف الأصعدة، بسبب اتزانها ومراعاتها لضرورات الأمن القومي المصري والمصلحة العليا في ليبيا".