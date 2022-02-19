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روسیا
ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وسائل اعلام نرويجية: حلف الناتو يعلق عمل مكتبه في العاصمة الاوكرانية كييف
الخارجية الالمانية تطالب رعايا بلادها بمغادرة اوكرانيا فورا
مقتل 10 أشخاص على الأقلّ بينهم مسؤولون سياسيون محليون بتفجير انتحاري في مطعم بمدينة بلدوين وسط الصومال تبنته حركة الشباب
ا ف ب: ألمانيا تدعو إلى "عدم التكهن" بشأن نوايا روسيا في أوكرانيا
وزير الخارجية النمساوي: احياء الاتفاق النووي وعودة جميع الاطراف لتعهداتها هما الطريق لحل الازمة التي اوجدها الرئيس الاميركي السابق
عبداللهيان: الحملات الدعائية التي تجريها الدول الاوروبية الثلاث واميركا لتحقيق مآربها لا تؤثر على مهمة الوفد الايراني في صيانة مصالح شعبنا
وزير الخارجية الايراني: حان الوقت لتتخذ الاطراف الغربية قرارها النهائي المتمثل بانهاء الارهاب الاقتصادي أو مواصلة سياستها الحالية
وزير الخارجية الايراني لدى استقباله نظيره النمساوي على هامش مؤتمر ميونيخ: ايران لن تتخلى عن خطوطها الحمراء المشروعة خلال محادثات فيينا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي الروسية شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعو في مؤتمر ميونيخ الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا
مقتل 10 أشخاص على الأقلّ بينهم مسؤولون سياسيون محليون بتفجير انتحاري في مطعم بمدينة بلدوين وسط الصومال تبنته حركة الشباب
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش
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