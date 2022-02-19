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عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري وسط الصومال

عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري وسط الصومال
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

سقط العديد من القتلى جراء تفجير انتحاري وقع اليوم في مقهى بمدينة بلدوين وسط الصومال، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المحلي.

العالم-افريقيا

ووجاء في خبر نشره التلفزيون في حسابه على "تويتر": "قام إرهابي بتفجير نفسه في مقهى ببلدة بلدوين، اليوم السبت، هناك العديد من الضحايا، وقوات الأمن وصلت موقع الحادث".

وقتل 15 شخصا على الأقل من بينهم مسؤولون محليون، في تفجير انتحاري بمطعم في مدينة بلدوين وسط الصومال وفقما أفادت الشرطة وشهود.

ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في بلدوين، عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الدائرة التي تبعد قرابة 340 كيلومترا شمالي مقديشو.

ومن بين القتلى مسؤولان محليان، فيما أصيب 16 مدني بجروح، حسبما قال الشرطي محمود حسن لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف، مضيفا أن الهجوم نفذه انتحاري.

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