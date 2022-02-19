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"أونروا": 19 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن، يقدر بنحو 19 ألف لاجئ.

العالم - فلسطين

ولفتت "أونروا" في تقرير لها السبت، إلى أن جميع الأسر من فلسطينيي سوريا في الأردن بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة، بسبب "أوضاعهم المعيشية، وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم".

ويتخوف اللاجئون الفلسطينيون السوريون، الذين "دخل بعضهم بطريقة غير قانونية إلى الأردن، من إعادتهم قسرا إلى سوريا".

وناشد لاجئون فلسطينيون قدموا من سوريا إلى الأردن، في اعتصام أقيم في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالعاصمة عمان، السلطات الرسمية و"أونروا"، تصويب أوضاعهم القانونية.

وطالبوا بمنحهم أوراقا ثبوتية، وأرقاما شخصية تسلسلية من دائرة الإقامة والحدود، أسوةً باللاجئين السوريين في الأردن.

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