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عبداللهيان امام مؤتمر ميونيخ: الترسانة العسكرية لن تجلب الامن للمنطقة والتواجد الاجنبي يؤدي الى تعقيد اوضاعها

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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