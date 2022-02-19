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مجلس الإفتاء الفلسطيني: ما يجري في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

مجلس الإفتاء الفلسطيني: ما يجري في
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مجلس "الإفتاء الأعلى" في السلطة الفلسطينية، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة، يُعد "تطهيرا عرقيا بحق السكان الأصليين". 

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم السبت، برئاسة مفتي السلطة الفلسطينية في القدس الشيخ محمد حسين، وحضور أعضاء المجلس، حيث ندد خلالها باعتداءات المستوطنين على أهالي حي "الشيخ جراح" والمتواجدين فيه، وإغلاق شوارعه وأزقته، وفق بيان صادر اطلعت عليه "قدس برس".

و ندد مجلس الإفتاء كذلك، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، والمصادقة على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.

ودعا المجلس، الفلسطينيين، إلى "حماية المقدسات بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية"، وفق البيان.

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