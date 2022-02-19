طهران تتمسك بضرورة رفع اجراءات الحظر لنجاح مفاوضات فيينا

العالم - ايران

خطوط إيران الحمر واضحة ومطالبها محقة جلية لا لبس فيها؛ يؤكد عليها في كل مرة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان بضرورةَ رفعِ كلِ اجراءاتِ الحظر التي تتعارض مع الاتفاقِ النووي، مشدداً على مراعاةِ الخطوطِ الحمراءِ لإيران في المفاوضاتِ الجارية في فيينا.

آخر مستجدات مسارِ مفاوضاتِ رفعِ الحظرِ ناقشها أمير عبد اللهيان خلالَ لقائِه رؤساء ووزراء دول عدّة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ وتبادل وجهات النظر مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا بهذا الخصوص. كما بحث العلاقاتِ الثنائيةَ وعدداً من القضايا ذاتِ الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورةَ اَنْ تسعى ايرانُ وهولندا لتقريبِ وجهاتِ النظر بينَهما وتنفيذِ الاتفاقياتِ بين البلدين من أجلِ توسيعِ العلاقاتِ الثنائية.

الحراك الدبلوماسي المكثف بخصوص الملف النووي الايراني يجري على قدم وساق؛ إلا أنه لا يمكنُ التكهنُ بالموعد النهائي للتوصل الى اتفاقٍ نهائي في مفاوضات فيينا؛ حسبما يؤكد مصدرٌ مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ حيث اعتَبرَ ما نُقل عن دبلوماسيين اوروبيين حولَ اكتمالِ مُسوَّدةِ الاتفاقِ النهائي هذا الأسبوعَ مجردَ تكهنات، مشيراً الى وجودِ نقاطٍ خلافيةٍ مهمة لم يتمَّ التوافقُ عليها حتى الآن، وقالَ إنّ هذه النقاطَ الخلافية تحتاجُ الى إرادهٍ سياسيةٍ صادقة من الأطراف الغربية. وأضافَ المصدرُ أنّ عدمَ وجودِ الإرادة السياسية لدى الغرب أدى الى تكهناتٍ عديدة حولَ الموعدِ النهائي للمفاوضات.

وفي هذا الخصوص قال المستشارُ الألماني أولاف شولتس إنّ فرصَ إحياءِ الاتفاقِ النووي الايراني تتضاءل؛ لأن نجاحها مرهون بنجاح الأطراف في ذلك بسرعة كبيرة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة، فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار. الآن لحظة الحقيقة".

شولتس أوضح خلالَ مؤتمرِ ميونيخ للأمن؛ أنه من غيرِ المقبول أنْ تواصلَ إيرانُ تخصيبَ اليورانيوم وتعلّقَ في الوقتِ نفسِه مراقبةَ الوكالةِ الدوليةِ للطاقة الذرية حسبَ تعبيرِه؛ وشدد على أنه لا يمكن قبولُ التسلحِ النووي لايرانَ لأنّ أمنَ الكيانِ الاسرائيلي غيرُ قابلٍ للتفاوض.

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