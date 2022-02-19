"خطة هجومية" للقوات الأوكرانية للسيطرة على دونباس في 5 أيام!

العالم-اوروبا

وبحسب بيان السلطات، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات، وضمن مدة خمسة أيام.

• الهجوم الرئيسي: كراماتورسك - دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم إلى الحدود الروسية في يومين.

• هجوم في اتجاه آزوف من شيروكينو وهجوم بحري من نوفوازوفسك من أجل الوصول إلى إيلوفايسك وأوليانوفسك في غضون يومين والمضي قدما في اتجاه "كراسني ليتشا" إلى الحدود الروسية.

• هجوم في اتجاه لوغانسك باتجاه مدينة الشيفسيك

ولفت البيان إلى أنه في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10-15 كم بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار.