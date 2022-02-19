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في مشروع مثير للجدل...

إثيوبيا تبدأ أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة غدا

إثيوبيا تبدأ أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة غدا
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تبدأ إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة الضخم الذي أقامته على النيل الأزرق، اعتباراً من يوم غد الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل.

العالم-افريقيا

والسد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية "غداً (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد"، وهي المعلومات التي أكدها مسؤول آخر.

وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما، في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

ولم يصدر بعد تعليق من القاهرة أو الخرطوم، اللتين تطالبان إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، منذ بدء أعمال بنائه.

أجرت الحكومات الثلاث عدة جولات من المحادثات لم تفض حتى الآن إلى أي مؤشر عن تحقيق اختراق.

ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4.2 مليارات دولار (3.7 مليارات يورو) لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.

وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.

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في مشروع مثير للجدل... إثيوبيا تبدأ أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة غدا

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