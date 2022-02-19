الرئيس الأوكراني يهاتف نظيره الفرنسي بشأن التصعيد في شرق اوكرانيا

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وقال زيلينسكي، مساء السبت، عبر "تويتر": "أجريت اتصالا هاتفيا عاجلا مع ماكرون. أبلغته بتصاعد الأوضاع في الجبهة وخسائرنا وعمليات استهداف الساسة الأوكرانيين والصحفيين الدوليين".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بحثنا الضرورة والسبل المحتملة لخفض فوري للتوتر والتسوية السياسية الدبلوماسية".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين محملة المسؤولين المحليين مسؤولية هذا التوتر المتزايد.