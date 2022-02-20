تعرف على المرشح الأبرز لوزارة الدفاع الکویتیة

العالم - الکویت

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر -لم تسمها- أن الحديث كان يدور حول مرشحين آخرين من الأسرة الحاكمة لتولي الوزارة هما الرئيسان السابقان للأركان؛ الفريق خالد صالح الصباح، والفريق عبد الله نواف الأحمد، نجل أمير البلاد الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن الشيخ أحمد نواف هو الأوفر حظا لشغل المنصب حتى الآن.

وفي نوفمبر 2020، تولى الشيخ أحمد نواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني خلفا للشيخ مشعل الأحمد، الذي أصبح وليا للعهد.

وعين الشيخ أحمد، منذ عام 2014، محافظا لمحافظة حولي، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الحالي الذي تسلم سدة الحكم نهاية سبتمبر 2020، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد تقدم باستقالته يوم الأربعاء الماضي؛ اعتراضا على المعاملة النيابية، التي قال إنها "لا تساعده على القيام بمهام عمله"، وقد صدر مرسوم أميري بقبول الاستقالة وتكليف وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح، بتولي الوزارة مؤقتا.

كما استقال وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، وتم قبول استقالته وتكليف وزير النفط والكهرباء محمد الفارس، بتولي الوزارة مؤقتا.

وقالت "القبس" إن الحديث يدور أيضا عن اسمين من الأسرة الحاكمة لتولي حقيبة الداخلية، دون ذكر أسماء، مشيرة إلى أن الأمر لم يحسم بعد.

وجاءت استقالة وزير الدفاع، بعد أيام من رفض مجلس الأمة سحب الثقة منه على خلفية استجواب تقدم به 10 نواب.