الرئيس الصومالي يلغي اتفاقية نفطية مع شركة أمريكية

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جاء ذلك بعد تغريدة نشرها وزير النفط والثروة المعدنية الصومالية عبدالرشيد محمد حسابه بتويتر يوكد فيها "سعادته لتوقيع اتفاقية استكشاف النفط في 7 حقول مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن".

وبحسب بيان مكتب الرئاسة الصومالية فإن "وزير النفط والثروة المعدنية عبدالرشيد محمد لم يتشاور مع رئيس البلاد في توقيعه باتفاقية استكشاف مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن".

وأضاف البيان، أنه "انطلاقا من المرسوم الرئاسي في 7 اغسطس/آب الماضي والذي يقضي بعدم صلاحية مؤسسات الدولة دخول اَي اتفاقيات رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد فإن هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول".

ودعا البيان المؤسسات الحكومية، إلى "الابتعاد عن استغلال الثروة الوطنية في هذ التوقيت بما لا يخدم مصلحة الوطن".

وفي سياق متصل اعتبر مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب نشره عبى صفحته بفيسبوك، أن "اتفاقية التنقيب التي وقعها وزير النفط والثروة المعدنية عبدالرشيد محمد مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن خطوة غير قانونية".

وأضاف البيان، أن"رئيس الحكومة سيتخذ إجراءات قانونية للرد على هذه الاتفاقية غير القانونية".

وفي أغسطس/آب الماضي جمد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، صلاحية مؤسسات الدولة بشأن الدخول بأي اتفاقيات رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.