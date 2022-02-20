أمريكا: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت

العالم - الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يطلع على تطورات الأوضاع حول الوضع في أوكرانيا بشكل منتظم.

وأضافت ساكي، أن بايدن سيناقش الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي، اليوم الأحد.

وزعم البيت الأبيض مجدداً، أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا في أي وقت، وذلك بعد اتهام واشنطن القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية بالتقدم والاستعداد لشن هجوم.

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن ضرب موعداً للهجوم الروسي على أوكرانيا وخابت تكهناته، حيث أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي، الأسبوع الفائت، بأنّ بايدن قال خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي إنّ روسيا قد تهاجم أوكرانيا يوم الأربعاء الواقع في الـ 16 من شباط/فبراير.

وأكد العديد من المسؤولين الأميركيين لـ"بوليتيكو" ما قاله بايدن عن أنّ روسيا ستبدأ هجوماً على أوكرانيا اعتباراً من الـ16 من الشهر الحالي، فيما أبلغت واشنطن الحلفاء أنّ ذلك "يمكن أن يسبقه وابل من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية".

ليعترف وزير خارجيته أنتوني بلينكن يوم أمس أن بلاده قدمت معلومات مغلوطة حول الوضع في أوكرانيا، قائلاً: "أعترف بأنه في الماضي، قدمنا معلومات غير دقيقة، لكننا واثقون تماماً من معلوماتنا ونشرناها في الفضاء العام ليس من أجل بدء حرب، بل لمنعها".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد توتراً، وذلك بسبب اتهامها للجانب الروسي أنه يتحضر لغزو عسكري لأوكرانيا، في وقت نفت فيه روسيا هذه المزاعم عبر مسؤوليها مراراً، قائلةً إن نشرها للقوات العسكرية ضمن أراضيها وعلى حدودها هو حق لها، ولا يتعين على أحد اتهامها بالتحضيرات لغزو أو ما شابه.

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ الرسالة الموجَّهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية تشير بوضوح إلى "عدم اعتزام روسيا الهجوم على أوكرانيا".