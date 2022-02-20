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مواقع التواصل تهلل لنجاح مهمة المسيرة حسان

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

اشتعلت مواقع التواصل بعد نجاح الطائرة المسيرة حسان، التي اطلقتها المقاومة في لبنان، في الدخول الى اجواء فلسطين المحتلة والتقطت صورًا وعادت.

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وعلى مواقع التواصل هناك من انزعج من انجاز المسيرة حسان داخل لبنان اكثر من الاسرائيلي، وهناك من هلَّل لهذا الانجاز الجديد للمقاومة.

وخرجت على مواقع التواصل دعوات كثيرة لمنع عرض فيلم وفاة على النيل من بطولة غال غادوت وهي جندية سابقة في جيش الاحتلال الاسرائيلي في باقي الدول العربية.

ومن الاردن اندفع ناشطين الى الدعوة لمقاطعة سباق رالي باها وايقافه، ويشارك فيه ثلاثة عشر متسابقا من الكيان الاسرائيلي. بعض الشركات الراعية للسباق استجابت للدعوات هذه واعلنت انسحابها منه.

بدأت السلطات السعودية بهدم أحياء واسعة من مدينة جدة بذريعة انها تندرج تحت اسم الاحياء العشوائية. وبالرغم من ان السلطات السعودية اكدت دفع تعويضات للاهالي الا انهم يؤكدون ان ما يجري جريمة حرب وخدمة لمصالح ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي مصر خرج الممثل تامر عبد المنعم الذي يجاهر بولائه للرئيس عبد الفتاح السيسي متخطيا حد الولاء الى حد تكفير كل من لا يرى انجازات الرئيس السيسي في البلاد.

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