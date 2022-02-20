فخر الصناعة اللبنانية تذل الاحتلال.."القبة الورقية" تفجر سخرية المغردين

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وتلقى الإحتلال الإسرائيلي ضربة قاسية أخرى من قبل المقاومة اللبنانية وذلك من خلال إطلاق حزب الله الطائرة المسيرة "حسّان" الى داخل عمق الكيان الإسرائيلي في مهمة ‏إستطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة واستغرقت 40 دقيقة.

واعتبرت وسائل اعلام عبرية بأن عودة الطائرة المسيرة التابعة لـ"حزب الله" سالمة وعدم نجاح الكيان الاسرائيلي في إسقاطها، يعدّ نصرا للحزب اللبناني،كما انها كشفت عن فشل إسرائيلي أمني واقتصادي واضح أمام المسيرة التابعة لـ"حزب الله"، التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة، دون تدميرها. حيث أن طائرات إف 16 وطائرات هليكوبتر أباتشي، ومعهما صواريخ اعتراضية من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" كلها لم تنجح في اعتراض الطائرة المسيرة "حسان".

وتصدر وسوم"اذلت جبروتهم وعادت"، و"حسان اللقيس"، و"فخر الصناعة اللبنانية"،قائمة الوسم الاعلى تداولا (التريند) في لبنان، واحتفل المغردون بهذا الانتصار مؤكدين ان المقاومة اصبح لديها القدرة على تطوير طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية.

واعتبر المغردون ان المسيرة حسان فخر الصناعة اللبنانية استطاعت ان تهزم اسطورة الجيش الذي لايقهر ودليل قاطع على فشل القبة الحديدية وتعد ضربة كبيرة لتكنولوجيا الدفاعات الجوية الإسرائيلية ، كما لفتوا الى ان الدول المطبعة مع كيان الاحتلال التي تسعى لشراء تقنية قبة حديدية من الاحتلال ان تعيد حسابتها نتيجة فشلها في التصدي للمسيرة "حسان".

وغرد "ابو_اسامة_الفضلي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "القبه الحديدة طلعت قبة عنكبوتية".

فيما غرد "رأفت الياسر" : "في مدرسة حزب الله فإن الشهيد حي لا يموت وحتى وان سلبوا جسده من فوق الارض فإن انتصاراته ستبقى حية و تنمو بفضل الوارثين المخلصين و الامناء ع الامانة الذي أبوا الا أن يكون (حسّان) حياً ويؤرق عيون اعداءه وأبوا الا ان يكون الشهيد تحت الارض اكثر خطرا منه وهو فوقها".

وغرد "جميل" : "حسان تحدت كل اجهزة الرصد والمراقبه وتحدت الباتريوت واجبرت القبه الحديدية للخضوع والاستسلام وسلام الله على سيد العرب ابو هادي واللعنه على بني صهيون".

وكتب "Abbas Aljamry" في نغريدة له: "البحرين قبل أيام طلبت من إسرائيل-بحسب تقرير عبري- أنظمة دفاع ضد المسيّرات، بعد #مسيّرة_حسّان ، هل لا تزال المنامة متأكدة أن الصفقة ناجعة؟".

وغرد صاحب حساب باسم "الهَدف " : "خبراء صهاينة: طائرة حسان شكلت نجاحا باهرا لحزب الله شكَّل نجاح المسيرة “حسان” ضربة كبيرة لتكنولوجيا الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وقد وصف خبراء صهاينة الحدث بالنجاح الباهر لحزب الله والفشل الذريع للجيش الإسرائيلي".