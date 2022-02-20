تركيا تعلن توافقها مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني

العالم - تركيا

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين، في أعقاب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال وزير الدفاع التركي إن "ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت".

وشرح أكار خلال اللقاءات الثنائية، جهود بلاده في مواجهة تتظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" الإرهابي و"غولن".

وعبّر عن تطلعات أنقرة من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير التركي إلى أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا.

وقال إن الحزب حاول إقامة "ممر إرهابي" شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن بلاده مزقت ذلك الممر.

وذكر الوزير التركي إنه عقد لقاءات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس منطقة كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة منطقة مسرور بارزاني.