الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أياد علاوي ينتقد قرار البرلمان العراقي منع سفر وزير المالية

أياد علاوي ينتقد قرار البرلمان العراقي منع سفر وزير المالية
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

رأى زعيم ائتلاف الوطنية في العراق، اياد علاوي، اليوم الاحد، أن اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة.

العالم-العراق

وقال علاوي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".

وأضاف ان "اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصاً وانه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".

ودعا علاوي، وسائل الاعلام الى "عدم التعاطي مع الاخبار المفبركة التي من شأنها ان تزيد الامور تعقيداً".

روابط ذات صلة

العراق/ الزاملي: سنصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره للبرلمان

جدل سياسي في العراق بعد قرار استضافة وزير المالية في البرلمان

نائب عراقي: رفع سعر صرف الدولار جرى بموافقة اغلب الاحزاب

المالكي يعلق على أزمة الدولار ويوجه طلباً للبنك المركزي العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة 9 نساء في قصف سعودي على صعدة اليمنية

مواجهات في حي الشيخ جراح تُجبر 'بن غفير' على إزالة مكتبه + فيديو

على مشارف العام الثامن.. ماذا فعل العداون في اليمن؟

بينيت يطلق تصريحا جديدا ضد الاتفاق النووي

فرنسا: الاتحاد الأوروبي لن يترك نشر أسلحة نووية في بيلاروس بلا رد

سلطنة عمان تخطط لإنشاء 40 مدينة صناعية