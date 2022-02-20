المنظومة الصهيونية قلقة من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله

العالم-لبنان

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مسؤولين في جيش الاحتلال يقدرون بأن لدى حزب الله المئات من الطائرات المسيرة بدون طيار في ترسانته، بأحجام وقدرات مختلفة، مصممة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى طائرات حزب الله يمكن تسليحها بالمتفجرات واستخدامها كسلاح هجومي دقيق، كما أنها سهلة التشغيل، ورخيصة الثمن، ويصعب اكتشافها بواسطة الرادار.

ولفتت الصحيفة إلى، أن "الحادث المحرج" وقع بعد يوم واحد فقط من إسقاط الجيش طائرتين بدون طيار، واحدة لحزب الله والثانية لحركة حماس، حيث تم اعتراض تلك الطائرات من خلال وسائل ناعمة أو وسائل إلكترونية والتي فشلت على ما يبدو في إسقاط طائرة حزب الله يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة حزب الله وصلت إلى 70 كيلومترًا داخل "إسرائيل"، ولم يتضح ما إذا كانت قد سجلت أي صور أثناء اختراقها الأجواء.

القلق الرئيس في الاحتلال هو أن حادثة يوم الجمعة تشير إلى ظهور متغير جديد في معادلة الردع بين الاحتلال وحزب الله.