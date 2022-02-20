قائد الجيش الايراني: قدراتنا الدفاعية تتنامى للقيام بأي مهمة

العالم - إيران

وقال اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في ايران، في تصريح صحفي على هامش افتتاح مركز القيادة والتحكم للقوات البرية للجيش في زاهدان (جنوب شرق ايران): ما تم عرضه اليوم هو جزء من قدرات القوات البرية للجيش، والتي تم تحقيقها من خلال تظافر القوى العاملة ومعدات التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف: لقد تم تحديث المعدات والتقنيات في القوة البرية للجيش حسب نوع التهديدات، ودخلت دورة الدفاع عن البلاد، وبهذه الطريقة تم تطوير القدرات الدفاعية للقوة البرية للقيام بأي مهمة موكلة إليها، وهذه القوة قادرة على القيام بعملها في مواقع العمليات بشكل مطلوب.

واشار اللواء موسوي إلى إجراء المناورات العامة والمتخصصة للجيش، وقال: كما يتضح خلال المناورات التي تجرى على مدى العام، يتم تنفيذ الاستراتيجيات والتكتيكات العملياتية للقوة البرية للجيش في مشهد عملياتي يتناسب مع التهديدات المحتملة، ويمارس مقاتلونا أساليب محاكاة المواجهة وتحسين قدراتهم القتالية خلال هذه المشاهد العملياتية.

واضاف القائد الام للجيش الايراني: اليوم، وبحسب الإجراءات المتخذة، يمكن القول إن القوة البرية للجيش جاهزة تماما لتنفيذ المهام الموكلة إليها.