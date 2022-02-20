الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية"..

تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يرحب بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا

تجمع المؤسسات الحقوقية
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعدّ انتقاداً لليهود.

العالم-فلسطين

وأكد التجمع، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أن القرار يمثل سابقة قانونية جديدة داعمة لأحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة.

ورأت أن القرار ينسجم مع قواعد العدالة الدولية، ولاسيما حق الشعب الفلسطيني بمشروعية مقاومة الاحتلال، ويمثل دعماً قانونيا مهماً يمكن الاستفادة منه في سياق ترسيخ الحقوق الفلسطينية ودعم حركة المقاطعة BDS ضد الحركة الصهيونية في المحافل كافة.

ودعا التجمع الحقوقي جميع الجهات القضائية حول العالم لتسير على نهج المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا وتصدر أحكاماً مماثلة؛ "انحيازاً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية إلى طمسها".

روابط ذات صلة

ترحيب فلسطيني بقرار جنوب إفريقيا حول "معاداة الصهيونية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعلامي يمني يتحدث عن دلائل ادارة الولايات المتحدة حصار اليمن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-02-2022

"كممجي" و"جرادات" معزولان في ظروف غير آدمية في زنازين الاحتلال

"معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية".. تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يرحب بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا

رئيسي: ايران تريد علاقات متنامية مع اوزبكستان

الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال