تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يرحب بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا

العالم-فلسطين

وأكد التجمع، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أن القرار يمثل سابقة قانونية جديدة داعمة لأحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة.

ورأت أن القرار ينسجم مع قواعد العدالة الدولية، ولاسيما حق الشعب الفلسطيني بمشروعية مقاومة الاحتلال، ويمثل دعماً قانونيا مهماً يمكن الاستفادة منه في سياق ترسيخ الحقوق الفلسطينية ودعم حركة المقاطعة BDS ضد الحركة الصهيونية في المحافل كافة.

ودعا التجمع الحقوقي جميع الجهات القضائية حول العالم لتسير على نهج المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا وتصدر أحكاماً مماثلة؛ "انحيازاً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية إلى طمسها".