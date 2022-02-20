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الدور الأميركي والبريطاني في حصار اليمن ومضاعفة معاناة اليمنيين

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تواصل الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا دعمها غير المحدود للامارات والسعودية في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، حيث عملت هذه الدول على مواصلة تزويدها للسعودية بجميع انواع الاسلحة ومساعدتها في فرض حصار قاس على الشعب اليمني كانت نتيجته ظهور اكبر ازمة انسانية في العالم.

العالم - المشهد اليمني

وتدعي واشنطن ولندن مساعيهما لايجاد حلول سياسية للوضع في اليمن، لكن الواقع الموجود من خلال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لتحالف العدوان يدحض هذه التوجهات والتصريحات الامريكية والبريطانية.

وقد تفاقمت الاوضاع الانسانية في الاونة الخيرة، حيث أعلنت منظمة يمنية أن ضحايا العدوان بسبب القصف المباشر من الاطفال والنساء تجاوز 13 الفا خلال الاعوام السبعة الماضية بالاضافة الى وجود ضحايا بالالاف سقطوا بشكل غير مباشر للحرب منها المجاعة والامراض وغيرها من الاسباب.

وقد اعلن القطاع الطبي عن انهيار القطاع بسبب تواصل العدوان وتضييق الحصار الاقتصادي وانعدام المشتقات النفطية.

فما هو دور واشنطن في موضوع استمرار الحصار الاقتصادي؟ وكذلك دورها في تفاقم الازمة الانسانية؟ ولماذا تدعي الدول الغربية محاولتها حل الازمة في اليمن بينما تستمر بالدعم الكامل للعدوان؟

ضيوف الحلقة:

المتحدث بإسم المجلس الاعلى للشؤون الانسانية اليمني طلعت الشرجبي

الإعلامي اليمني محمد القاعدي

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