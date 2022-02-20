الرئيس الإيراني يحل ضيفا على القطريين غدا

الخبر:

يغادر السيد إبراهيم رئيسي يوم غد الاثنين البلاد متوجها إلى قطر لبحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين القطريين ولحضور القمة الخامسة لكبار مصدري الغاز الطبيعي في العالم.

التحليل:

- تظهر أهمية زيارة رئيسي الى قطر يوم الاثنين بشكل جلي عندما نتذكر أنه خلال ثلاث سنوات ونصف من العقوبات وفرض الحصار على قطر من قبل 4 دول هي: السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وقفت ايران الى جانب قطر ودافعت بقوة عنها ولم تألو جهدا في مساعدة الشعب القطري ودولته، ففي هذه الأزمة أغلقت السعودية الطريق البري الوحيد بين بلادها وقطر ، بهدف محاولة خنق قطر في البحر.

- من ناحية أخرى ، مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا وتهديدات أوروبا والولايات المتحدة تجاه روسيا بإغلاق مشروع غاز نورد استریم 2، تتضاعف أهمية هذه الزيارة وما ستحمله من مفاوضات بين كبار مصدري الغاز في العالم، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية.

- وفقا للسياسة التي أعلنتها وتنفذها الحكومة الإيرانية الجديدة، فإن تعزيز العلاقات مع الجيران بكل أبعادها تحتل صدارة اهتماماتها. ويمكن رؤية علامة قوية على هذا النهج من خلال الجولات الأربع من المحادثات مع المملكة العربية السعودية ، فضلاً عن الترحيب الايراني بالشيخ طحنون مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات خلال زيارته البلاد، إضافة الى زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى دول الخليج الفارسي، واليوم زيارة الرئيس الايراني إلى قطر.

- يبدو أن إيران وقطر في ظل الظروف الجديدة تتجهان نحو مراجعة وتعزيز نطاق تعاونهما، خاصة في المجال الاقتصادي، ونحو إيلاء اهتمام خاص لاحتمال التواجد في العالم بعد كورونا وبعد زوال العقوبات. في غضون ذلك ، يمكن القول بأن اتمام الاتفاق على مشروع إنشاء طريق سريع تحت البحر بين إيران وقطر خطوة قوية في هذا الصدد.