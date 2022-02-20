فيديو يدحض أكاذيب السعودية حول السيطرة علی مدينة حرض

العالم - اليمن

وتظهر المشاهد صد الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض بمحافظة حجة، والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة.

واتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة، بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات. الا ان المشاهد اظهرت تمكن الجيش واللجان الشعبية من التصدي لقوات العدو وإلحاقه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأظهرت المشاهد تمكن عناصر الجيش واللجان من تدمير عدد كبير من آليات ومدرعات قوى العدوان، التي أُجبرت على التراجع. بالاضافة الى أعداد من جثث قتلى مرتزقة العدوان، ووقوع أسرى في قبضة الجيش واللجان، وفرار جماعي لأفراد وآليات العدوان.

وبلغت خسائر قوى العدوان منذ التصعيد الأخير أكثر من خمسمائة وثمانين قتيلا وجريحا، بينهم قتلى وجرحى من قوات الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين. هذا وتم تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من اربعين آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ وإحراق أكثر من ستين صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، وإعطاب وتدمير سبعة مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.