الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

فيديو يدحض أكاذيب السعودية حول السيطرة علی مدينة حرض

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

بث الاعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية تدحض مزاعم قوى العدوان السعودي بالسيطرة على مدينة حرض شمال غربي اليمن.

العالم - اليمن

وتظهر المشاهد صد الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض بمحافظة حجة، والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة.

واتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة، بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات. الا ان المشاهد اظهرت تمكن الجيش واللجان الشعبية من التصدي لقوات العدو وإلحاقه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأظهرت المشاهد تمكن عناصر الجيش واللجان من تدمير عدد كبير من آليات ومدرعات قوى العدوان، التي أُجبرت على التراجع. بالاضافة الى أعداد من جثث قتلى مرتزقة العدوان، ووقوع أسرى في قبضة الجيش واللجان، وفرار جماعي لأفراد وآليات العدوان.

وبلغت خسائر قوى العدوان منذ التصعيد الأخير أكثر من خمسمائة وثمانين قتيلا وجريحا، بينهم قتلى وجرحى من قوات الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين. هذا وتم تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من اربعين آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ وإحراق أكثر من ستين صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، وإعطاب وتدمير سبعة مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.

روابط ذات صلة

بالفيديو: مشاهد نوعية عن خسائر قوى العدوان في حرض

الأحد.. مشاهد نوعية توثق خسائر العدو الفادحة في جبهة "حرض" اليمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. فيديو يدحض أكاذيب السعودية حول السيطرة علی مدينة حرض

الرياض تقرر سجن كل من "يسقط العلم السعودي"!

المالية العراقية تصدر بيانا خاصا بشأن أزمة الدولار

كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي نظيره الصيني في فيينا

رئيس مجلس القضاء العراقي يتوجه للندن في زيارة رسمية

صنعاء تحذر من كارثة نتيجة احتجاز سفن الوقود