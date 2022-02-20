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العراق: رد قاسي للخزعلي على اطراف سياسية تدعي تهديدها

العراق: رد قاسي للخزعلي على اطراف سياسية تدعي تهديدها
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام عصائب أهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاحد ان كل ما اشيع حول صدور تهديدات لاطراف سياسية هو محاولة خبيثة تهدف لايقاع الفتنة (شيعيا).

العالم - العراق

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