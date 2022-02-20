غانتس: لن يكون للفلسطينيين مستقبلا دولة بل "كيان"

العالم-الاحتلال

وأوضح خلال جلسة حوارية بميونيخ مع الصحفية الألمانية سعاد المخنث أنه "في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل يعتمد على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم فيه احترام احتياجاتنا الأمنية"، حسب قوله .

وإثر تصريح غانتس، حاولت المخنث التأكد من المصطلحات التي اختارها وزير الحرب الإسرائيلي متسائلة "هل قلت أن حل الدولتين ممكن؟"، غير أن غانتس رد بأنه اختار بعناية مصطلحاته عندما تحدث عن "كيانين وليس دولتين"، من خلال التأكيد على رفضه لـ"دولة يهودية" على خطوط ما قبل عام 1967، وكان غانتس قد صرح سابقا بأنه يستحيل ان تكون هناك دولة فلسطينية بل "كيان" بلا سلاح او جيش يخضع لاسرائيل.