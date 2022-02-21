شاهد.. اليمن ينزف شهداء.. أغلبهم طيور الجنة

العالم – خاص بالعالم

جريمة جديدة بحق الاطفال والنساء تضاف الى سجل قوى العدوان السعودي الاماراتي في اليمن حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى اغلبهم من الاطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الاماراتي على احد المنزل بمنطقة السقف بمديرية عبس في محافظة حجة شمال البلاد. وقالت مصادر محلية ان طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن أحمد محمد تمري ما ادى الى اسشهاد امراة وطفلها واصبة زوجها وخمسة اطفال اخرون كما اصيب في الغارة عدد من المواطنين في المنازل المجاورة.

وفي صعدة ايضا أصيبت تسع نساء، بجروح جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية حيث يقول العدوان السعودي بشكل مستمر باستهداف القرى والمناطق الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة ما ادى الى دمار واسع وتافقم الاوضاع الانسانية في هذه المنطقة.

الى ذلك أدان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي استمرار الجرائم السعودية والحقوقية بحق الاطفال والنساء وأكد الحوثي أن الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد.

هذا بينما نظمت القطاعات الخدمية في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة، للتنديد باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وجددت هذه القطاعات الخدمية تحذيرها من كارثة إنسانية وشيكة، نتيجة توقف خدماتها بسبب انعدام المشتقات النفطية واستنكرت، الصمت الأممي المعيب وتواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان، التي تضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وفي السياق نفسه نظم القطاع النسائي في صنعاء وقفة منددة باستمرار التصعيد العسكري والاقتصادي لتحالف العدوان. وخلال الوقفة قدمت حرائر المحافظة قافلة مالية دعما للقوة الصاروخية والطيران المسير ومباركة لعمليات إعصار اليمن. داعيات أبناء اليمن إلى دعم الجبهات وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته والتصدي لمؤامراتهم والدفاع عن كرامة وعزة الشعب اليمني.