أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 21 فبراير 2022

جمهوري اسلامي ..

نواب بمجلس الشورى يطرحون شروطا جديدة بشأن إبرام إتفاق في فيينا

ايران ..

أغلبية نيابية تحدد ستة شروط للموافقة على الإتفاق المحتمل بفيينا مشددة على الضمانات

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. تصرفات ومواقف أمريكا وأوروبا غير المسؤولة قد تؤدي لفشل مفاوضات فيينا

ارمان ملي ...

الكرملين يحذر من أجواء التصعيد بشرق أوكرانيا معلنا تمديد المناورات مع بيلاروسيا

آفتاب يزد ..

حلف الناتو يسحب موظفيه من العاصمة الأوكرانية كييف تحسبا لإندلاع حرب

كيهان ..

التحالف السعودي يتحمل خسائر فادحة بالأرواح والمعدات بهجومه الفاشل على بلدة حرض

قدس ..

إندلاع إشتباكات وتبادل لنيران الأسلحة الثقيلة بين جمهوريتي آذربيجان وأرمينيا بقره باغ

سياست روز ..

تهويل بريطاني إزاء إحتمال وقوع حرب عالمية ثالثة على خلفية الأزمة الأوكرانية

شرق..

في مؤتمر ميونيخ للأمن .. حركة طالبان الأفغانية لم تتغير أبدا

جوان ..

حركة حماس تحذر من أن أي تصعيد صهيوني في القدس سيكون لعبا خطيرا بالنار

جام جم ..

إيران وقطر جيرة مفيدة وحافلة بالمنافع لكلا البلدين ..

ابرار ..

بيان لمئتين وخمسين نائبا..لا ينبغي إبرام أي إتفاق دون أخذ الضمانات اللازمة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الازمة الاوكرانية في استعراض طويل لتفاعلاتها وتطوراتها في مقالها ( حرب نفسية وإعلامية ).. ان ما يحدث على صعيد الازمة الاوكرانية هو شن القوى الغربية بزعامة امريكا حربا نفسية ودعائية شعواء لا على روسيا فحسب بل على الرئيس الروسي نفسه ايضا.

إن الغرب يحاول إيجاد إنطباع بأن بوتين داعية حرب في تعتيم على جذور المشكلة الأوكرانية وهواجس روسيا بأوروبا وفي خضم هذه الاجواء تتجاهل امريكا وحليفاتها الاوروبيات بحلف الناتو المخاوف التي طرحتها روسيا ازاء توسع حلف الناتو وازاء مستقبل الاوضاع باقليم دونباس الاوكراني ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية .

ان الغرب يتحدث عن حلول دبلوماسية في الوقت الذي يواصل فيه نشر المزيد من القوات بالبلدان القريبة من روسيا واوكرانيا كما يواصل تسليح الجيش الاوكراني مقابل دعاة الاستقلال بدونباس في استفزاز صارخ لروسيا.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها الخاص الذي يحمل عنوان ( شروط مجلس الشورى السداسية للإتفاق بفيينا ).. في رسالة بعث بها نحو مئتي نائب بمجلس الشورى للرئيس روحاني تم التأكيد على الخطوط الحمراء الخاصة بضمان مصالح الشعب الايراغني في اي اتفاق محتمل بمفاوضات فيينا .

الرسالة تقول.. إن كل التجارب مع القوى الغربية تثبت عدم إلتزامها بتعهداتها الأمر الذي يحتم أخذ ضمانات أكيدة بفيينا وطرحت الرسالة الشروط التالية للمصادقة على اي اتفاق اولا .. اخذ ضمانات مؤكدة حول التزام امريكا واوربا بتعهداتها بالاتفاق النووي ..

ثانيا ..اخذ ضمانات اكيدة حول عدم تكرار الانسحاب الامريكي من عضوية الاتفاق النووي.

ثالثا.. علىامريكا وحليفاتها الاوروبيات التعهد بعدم استخدام آلية الزناد ضد ايران في مجلس الامن .

رابعا .. على امريكا وحليفاتها الغاء اجراءات الحظر المفروضة على ايران خلف ذرائع غير واقعية بشأن قدرات ايران الصاروخية وقضايا حقوق الانسان وغير ذلك .

خامسا .. على امريكا واوروبا التحرك اولا نحو الغاء الحظر والعودة لتعهداتهما بالاتفاق النووي وعلى ان تختبر ايران الالغاء بعدها.

سادسا .. اي اتفاق يتم التوصل اليه بفيينا لن يكون قانونيا الا بعد مصادقة مجلس الشورى.

جام جم ..

حول اجواء التوتر في اوروبا كتيت صحيفة جام جم في افتتاحيتها (ما يحدث ليس مواجهة عادية ).. التحليلات المختلفة لاجواء التوتر الخطيرة الحالية في اوروبا تدور بالاجمال حول محور الازمة الاوكرانية والتصعيد بمناطق الحدود الروسية الاوكرانية وسط ضجة كبرى تحذر من غزو روسي وشيك لاوكرانيا .

إن المشكلة أعمق من مجرد كونها خلافات روسية أوكرانية حول إقليم دونباس الأوكراني بأغلبيته السكانية من أصول روسية ان ما يحدث في الواقع هو انعكاس لهواجس روسيا من مخططات حلف الناتو التوسعية بما فيها تلك التي ترتبط بضم جمهورية اوكرانيا لعضويته . ان موسكو ترى ان حلف الناتو يتوسع في اطار ضم بلدان حول روسيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

وهذا يعني من رؤية الكرملين محاولة محاصرة روسيا ونصب قواعد صاروخية في بلدان لا تبعد عن موسكو نفسها باكثر من خمسمائة كيلومترا . وهذا يعني سحب البساط من تحت نظم الدفاع الصاروخي ونظم الانذار المبكر الروسية مقابل اي هجمات بصواريخ فائقة السرعة . وموسكو لا يمكنها وكما يبدو اضحا من موقفها الصلب تجاهل هذا الخطر , وبالطبع هناك ايضا هواجسها ازاء السكان الروس بدونباس وتجاهل كييف لاتفاقية مينسك .

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( إجتماع فريد لقادة أحزاب المعارضة التركية ).. الساحة السياسية في تركيا مقبلة على اجواء تسخين مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو حزيران المقبل , وفي هذا السياق سلطت صحف تركية واقليمية الاضواء على عقد قادة ستة أحزاب معارضة إجتماعا مشتركا هو الأول من نوعه لتنسيق المواقف مقابل أردوغان وحزب العدالة والتنمية ومن ابرز هؤلاء القادة " كمال قليجدار اوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري و "احمد داوود اوغلو " زعيم حزب المستقبل .

الاجتماع المذكور تمخض عن اصدار بيان مشترك عكس تطلعات المعارضة في تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية لصالح العودة للنظام البرلماني , والبيان غمز من قناة اردوغان وحزبه الحاكم بالقول ان تركيا تمر في احلك حقبة من تأريخها السياسي وانها تتخبط في ازمات اقتصادية .

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الملف الأوكراني يصعد الأجواء بين روسيا والغرب ).. ردت روسيا على المقترحات الامنية الامريكية الخاصة باوروبا والازمة الاوكرانية مؤكدة ان هذه المقترحات تعكس تجاهل عجيب للمخاوف الامنية التي طرحتها موسكو.

إن موسكو أوضحت رسميا لأمريكا وحلف الناتو بانها لن تسمح بإستمرار التهديدات لأمنها القومي بتوسع الناتو بأوروبا .

امريكا وحلف الناتو يتجاهلان في الواقع حقيقة ان تجاهل مخاوف قوة كبرى كروسيا قد يسبب بحدوث مضاعفات خطيرة , وهذا هو ما يحدث اليوم في المسرح الاوروبي خاصة على صعيد الازمة الاوكرانية. فالغرب يتحدث عن الدبلوماسية لكنه يصر على مشاريعه بضم اعضاء جدد في عضويته رغم التحفظات الروسية كما يصر الغرب على مواصلة تسليح الجيش الاوكراني مقابل اقليمة دونباس الذي اعتبرته موسكو باغلبيته من اصول روسية خطا احمرا .

ابرار ..

في تقريرها ( أستراليا تتهم الصين بإيجاد أجواء رعب ) كتبت صحيفة ابرار..اتهمت استارليا بكين بتصعيد الاجواء في المحيط الهادئ بتوجيه مدمرة صينية اشعة ليزر نحو طائرة عسكرية استرالية .

كانبيرا تقول إن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية شمال أستراليا عندما تعرضت لأشعة من مدمرة صينية ليزر الحادث كاد ينته بكارثة جوية وحسب وزارة الدفاع الاسترالية التي قالت ان الصين صعدت استفزازاتها في المحيط الهادئ وهو ما نفته بكين جملتا وتفصيلا مؤكدة ان هذه الادعاءات تستهدف التعتيم على استضافتها لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية .