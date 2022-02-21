مجلس التعاون بحاجة الى دعم إيران لتقوية أمن المنطقة

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في تغطية قناة العالم الاخبارية حول وصول الرئيس الايراني الى العاصمة القطرية الدوحة قال شاوردي ان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يحتاج الى العمل لتقوية الامن في المنطقة ولايمكن ذلك دون التعاون مع دولة كبيرة كإيران. مؤكدا ان بامكان قطر ان تلعب الدور الايجابي لحلحلة المشاكل في المنطقة بما فيها التقارب بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج الفارسي.

شاوردي اضاف ان ايران تبحث عن دول تثق بها للعمل على توفير الأمن في المنطقة وان قطر لها سجل مشرف في هذا الصدد.

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