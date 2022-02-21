الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. محلل سياسي:

مجلس التعاون بحاجة الى دعم إيران لتقوية أمن المنطقة

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي سعيد شاوردي ان اولويات حكومة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي هو تطوير العلاقات مع دول الجوار.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في تغطية قناة العالم الاخبارية حول وصول الرئيس الايراني الى العاصمة القطرية الدوحة قال شاوردي ان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يحتاج الى العمل لتقوية الامن في المنطقة ولايمكن ذلك دون التعاون مع دولة كبيرة كإيران. مؤكدا ان بامكان قطر ان تلعب الدور الايجابي لحلحلة المشاكل في المنطقة بما فيها التقارب بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج الفارسي.

شاوردي اضاف ان ايران تبحث عن دول تثق بها للعمل على توفير الأمن في المنطقة وان قطر لها سجل مشرف في هذا الصدد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني يصل إلى قطر + فيديو

رئيسي: زيارة قطر خطوة لتنشيط العلاقات مع دول المنطقة

شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن أهمية زيارة رئيسي الى قطر

رئيسي يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال وزير الدفاع الكازاخستاني السابق على خلفية أحداث يناير

خطيب زادة: ننتظر قرارات اوروبا واميركا حول القضايا العالقة في فيينا

"إسرائيل" ترد على هزائمها.. السيد نصرالله زار إيران!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-02-2022

بالفيديو.. الدبلوماسية تتصدر الحل في التوتر بين روسيا وأوكرانيا

بالفيديو.. هادي محمدي: زيارة رئيسي الى قطر تختلف من حيث الجوهر مع زيارات أسلافه