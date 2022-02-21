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بعد انخفاض غير مسبوق.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

بعد انخفاض غير مسبوق.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل الاعلام العراقية، اسعار الدولار والدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

العالم-العراق

سعر البيع في بغداد

146.250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.250 ديناراً لكل 100 دولار

-------

سعر البيع في المحافظات الشمالية

147.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

146.000 دينار لكل 100 دولار

-------

سعر البيع في المحافظات الجنوبية

146.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.000 دينار لكل 100 دولار

ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.

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