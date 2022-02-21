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فيديوغرافيك.. أزمة سد النهضة الاثيوبي

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان

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