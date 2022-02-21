قبل يوم من إجتماعه.. الحكومة العراقية تخاطب مجلس الأمن بشأن البند السابع

العالم-العراق

وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح لوكالة "الفرات نيوز"، ان "العراق يسعى الى الخروج من طائلة البند السابع، خصوصا وانه على مدار ٣ عقود من حرب الكويت أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه الدولة الجارة ودفع أكثر من ٥٢ مليار دولار وتم الإشادة بالتعامل المالي للعراق في هذا الجانب".

وأكد انه "وبعد مرور ٣ عقود يجب ان تطوى هذه الصفحة وان ينتقل العراق من البند السابع الى السادس واللجوء الى العمل الودي مع الكويت وإقامة علاقات حسن الجوار بين البلدين".

ومن المرتقب أن يصدر مجلس الأمن بعد اجتماعه في نيويورك غداً الثلاثاء، قراراً بشأن خروج العراق من كامل بنود الفصل السابع.

ووصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى نيويورك اليوم لحضور جلسة مجلس الأمن.

يشار الى ان عبد الباسط تركي، رئيس لجنة الخبراء الماليين المسؤولة عن إدارة ملف التعويضات المالية المفروضة على العراق جراء غزوه للكويت عام 1990، قال إن "تقرير {لجنة التعويضات الأممية} الأخير لم ينصف العراق في أي شيء"، ورجح تعثر إمكانية خروج العراق من بنود الفصل السابع رغم إيفائه بجميع التزاماته.