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أوجي: العقوبات أحادية الجانب تهدد أمن الطاقة العالمي

أوجي: العقوبات أحادية الجانب تهدد أمن الطاقة العالمي
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قيم وزير النفط دور منتدى الدول المصدرة للغاز في الإمداد المستدام للغاز في فترة تفشي فيروس كورونا بالايجابي وقال، إن فرض عقوبات أحادية الجانب على أعضاء المنتدى لا ينتهك القانون الدولي فحسب ، بل يهدد أمن الطاقة العالمي.

العالم - ايران

واشار جواد أوجي عشية القمة السادسة لمنتدى الغاز ( جی‌ ئی‌ سی‌ اف) في الدوحة إن الدور الاستراتيجي للمنتدى في تصدير الغاز العالمي وقال ان أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز لعبوا دورهم الايجابي في الإمداد المستدام للغاز في العالم في ظل الظروف الصعبة لتفشي فيروس كورونا.

واعتبر أحد أهم الدروس المستفادة من وباء كورونا إيلاء المزيد من الاهتمام لدور وأهمية التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف والتفاعلات الاستراتيجية مع منظمات وجمعيات الطاقة وقال: وضع منتدى الدول المصدرة للغاز على جدول أعماله تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق الإقليمية والعالمية كوقود يمكن الوصول إليه وصديق للبيئة في جميع أنحاء العالم وخاصة شعوب الدول الفقيرة بالطاقة.

وقال وزير النفط إن إيران من أكبر ممتلكي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم والتي تمتلك 338 ألف كيلومتر من شبكة إمدادات الغاز المحلية ، وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال .

وشدد أوجي على ضرورة نزع الطابع السياسي عن التعاون الدولي والعالمي في مجال الغاز وقال إن فرض عقوبات أحادية الجانب على أعضاء المنتدى لا ينتهك القانون الدولي فحسب ، بل يهدد أمن الطاقة العالمي للخطر.

ووصف سياسة وزارة النفط الإيرانية بأنها تعاون استراتيجي مع دول المنطقة وكذلك مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز وتابع ان "إيران يمكن أن تكون الخيار المفضل لنقل الغاز إلى الشرق والغرب ".

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أوجي: العقوبات أحادية الجانب تهدد أمن الطاقة العالمي

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