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نظام في قبضة ضابط إسرائيلي

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تعيين ضابط اتصال بحري اسرائيلي بين النظام البحريني والكيان الصهيوني يندرج في تعزيز الوجود الأمني الصهيوني في البحرين.

العالم – حديث البحرين

وكشف البلاد أمام العدو بحيث لم يعد هناك ما يخفى عليه. والعائلة الحاكمة في البحرين تستقوي بالعدو في مواجهة الشعب وقد حولت البلاد الى منصة أمنية وعسكرية صهيونية لاستهداف كل الرافضين له.

فالسيادة الوطنية باتت مجرد كلمات جوفاء في اعلام النظام الرسمي بعد ما وضعت العائلة كل ما تملك في سلة الكيان.

وبلد ستكون ادارته وأمنه في قبضة ضباط اسرائيليين، كيف سيكون؟! وماذا ستكون المسؤولية الوطنية على الشعب البحريني ان يفعل لمواجهة سعي العائلة الحاكمة لصهينة البلاد.

حلقة برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت وضع النظام الخليفي في قبضة ضابط إسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

الشيخ عبد الله صالح – نائب أمين عام جمعية عمل الاسلامي في البحرين

جعفر يحيى – ناشط سياسي بحريني

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