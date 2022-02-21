لهذا السبب.. استراليا تفتح ابوابها امام السياح

العالم - خاص بالعالم

الحصن المنيع فتح بواباته أمام زائريه، بعد عامين على فرض أكثر قيود السفر صرامة في العالم، للحد من تفشي كوفيد 19، استراليا، الجزيرة القارة، اعلنت اعادة فتح حدودها الخارجية أمام السياح الملقحين، في محاولة لتعويض الخسارة التي بلغت مليارين وربع المليار يورو شهريًا، على الرغم من وجود بعض قيود السفر الداخلي، حطت أولى الرحلات الدولية في مطار سيدني قادمة من لوس أنجليس اليوم، لتتبعها اخريات آتية من طوكيو وفانكوفر وسنغافورة.

نيوزيلندا ايضا اعلنت رئيسة وزراءها جاسيندا أرديرن تخفيف القواعد التي تلزم باللقاح، وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون، رافضة تحديد موعد قاطع، لكن من المتوقع أن تكون الذروة بين منتصف وآخر مارس آذار المقبل، جاء ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين ضد التطعيم الإلزامي والشرطة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن: "نريد جميعا أن نعود إلى ما كانت عليه الحياة، وسنفعل ذلك، كما أعتقد، في وقت أقرب مما تعتقدون، لكن عندما يحدث ذلك، سيكون، لأن تخفيف القيود لن يعرض حياة الآلاف للخطر وليس لأنكم طلبتم ذلك".

استراتيجية جديدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتعايش مع كوفيد، يطلقها تزامنا مع إلغائه أي قواعد إلزامية خاصة بالجائحة تمس الحريات الشخصية، رغم الانتقادات والتحذيرات التي تواجهها استراتيجيته هذه.

جونسون اعتبر ان اليوم مصدر فخر بعد إحدى أكثر المراحل صعوبة في تاريخ البلاد، مضيفا أن الجائحة لم تنته بعد، معتبرا أن بفضل توافر اللقاح تعبر البلاد مرحلة جديدة نحو عودة الوضع إلى طبيعته، مشددا على أنه لا يريد أن يتخلى الناس عن حذرهم، وأن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.