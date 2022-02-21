الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان العربي يعلق على إعلان إثيوبيا البدء في تشغيل سد النهضة

البرلمان العربي يعلق على إعلان إثيوبيا البدء في تشغيل سد النهضة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا "الرفض التام لتلك الخطوة".

العالم _ افريقيا

وقال العسومي، إن "هذه الخطوة تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015".

وأكد رئيس البرلمان العربي أن "هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان، والمعترف بها دوليا".

وطالب إثيوبيا بـ"الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب".

وجدد العسومي "التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان".

وأكد: "وقوف البرلمان العربي بجانب كل من مصر والسودان، فيما يتخذانه من اجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وافتتحت إثيوبيا رسميا أمس الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء، أبي أحمد، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

روابط ذات صلة

إثيوبيا.."آبي أحمد" يوجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن "سد النهضة"

إثيوبيا تعلن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة المثير للجدل

مصر تصدر بيانا عاجلا ضد إثيوبيا على خلفية "سد النهضة"

إثيوبيا تبدأ أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف

البرلمان العربي يعلق على إعلان إثيوبيا البدء في تشغيل سد النهضة

بوتين: امريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها

فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن

تحرك من البرلمان المصري بعد فتوى شيخ الأزهر المثيرة للجدل