تحالف العدوان يستهدف 4 محافظات يمنية بـ 30 غارة خلفت ضحايا بصفوف المدنيين

العالم- اليمن

وأكدت مصادر أمنية، أن طيران التحالف استهدف محافظة حجة بـ 24 غارة، منها 18 غارة على مديرية حرض، وأربع غارات على منقطة بني حسن بمديرية عبس، وغارة على مديرية حيران.

وكان طيران التحالف ارتكب فجر اليوم جريمة بحق المدنيين في مديرية عبس جراء غارة استهدفت منزل المواطن أحد تمري أدت إلى مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين جلهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارتان على البلق بمديرية الوادي في محافظة مأرب، وغارة على منطقة بير باشا بمديرية التعزية في محافظة تعز.

وكان طيران التحالف شن أمس الأحد، 26 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة، وغارتان على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.