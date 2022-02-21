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الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري بين العراق وجواره

الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري بين العراق وجواره
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مستشارية الأمن القومي في العراق، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات والأمن".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، "دعم جهود وزارة الخارجية العراقية في رفع الحظر الأوربي عن الناقل الجوي الوطني العراقي، من خلال تأمين سلامة المطارات، وكذلك اعتماد المنشآت الحيوية كأسبقية أولى في خطط الاستخبارات والأمن".

كما جرى "مناقشة تطوير التعاون والتنسيق الاستخباري مع دول الجوار وكردستان، تأكيدا لمبدأ الحكومة العراقية في انتهاج التعاون والشراكات الاستخبارية التي تدعم محاربة الجريمة والإرهاب، وتم الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق".

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