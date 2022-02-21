العراق.. بيان هام بشأن الحالة الصحية للمرجع السيستاني

العالم - العراق

وذكر المستشفى في بيان: أنه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن نقل سماحة المرجع الديني آية الله السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة، مشيرا الى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وأن سماحة السيد السيستاني بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية".

وأضاف، "ندعو وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الى قطع دابر هكذا شائعات التي من شأنها ارباك الجو العام في البلاد وعدم نشر او تصديق هذه الدعايات الفارغة".